Betrieb mit Tradition: Seit über 100 Jahren lebt Familie Hütter die Landwirtschaft mit Herz und Seele.

Der Familienbetrieb „Pute und Huhn Hütter“ in Krusdorf bei Straden besteht bereits seit fünf Generationen. Tradition und Regionalität spielen in der Tierhaltung eine essenzielle Rolle.

Raus auf die Weide!



Wenn morgens die Sonne aufgeht, finden die ersten Weidehühner ihren Weg vom Stall auf die Weide. Sie genießen die frische Krusdorfer Weide und streifen durch das eigene Maisfeld. Währenddessen kommt Chef August Hütter mit dem Rad bei der Weide an, um den ersten Rundgang zu machen. Ihm ist die persönliche Pflege und Fütterung seiner Tiere besonders wichtig. So weiß er stets, wie es den Tieren geht. Das Krusdorfer Weidehuhn wächst drei Mal so lange wie ein konventionell gezüchtetes Huhn. Die tägliche Bewegung resultiert in kräftigem Geschmack und Bissfestigkeit.

Hütter Pute & Huhn

Krusdorf 12

8345 Straden

Tel. 03473/8642

www.pute-huhn.at

Mehr Infos zur kulinarischen Region finden Sie hier.