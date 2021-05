Das Saßtal lädt mit seiner idyllischen Landschaft zum Wandern und gemütlichen Verweilen ein.

Für Sonnenanbeter und Wasserratten bietet das Saßtal im Sommer mit den Schwimmbädern der Region (Schwimm- und Erlebnisbad St. Stefan, Naturbadeteich Jagerberg und Freibad Mettersdorf am Saßbach) abwechslungsreichen Badespaß.

Egal ob zum Plantschen, Herumtoben oder zum Entspannen, für jeden ist die passende Abkühlung dabei.

Wandern und Radfahren



Das Saßtal lockt ebenso Wanderlustige oder Radbegeisterte mit den Themenwanderwegen Rosenweg, Johannesweg und Sarossa Kren Erlebnisweg und zahlreichen markierten Wander- und Radwandertouren an, die entlang des Saßbaches und mitten durch das Hügelland führen. Eine Entdeckung wert sind die Glanzpunkte wie die Ursula Heilquelle, die Kapelle Glojach, das Rosarium oder der Generationenpark Jagerberg.

Idealer Ausgangspunkt



Durch die zentrale Lage ist das Saßtal überdies der ideale Ausgangspunkt, um das vielfältige Angebot an Ausflugszielen und Sehenswürdigkeiten im Thermen- und Vulkanland zu erkunden. Für Freiheitsliebende verfügt das Saßtal über zwei zentral gelegene Wohnmobilstellplätze. Egal, ob Brettljause, Hausmannskost oder Eis, hier wird eine breite Palette an kulinarischer Abwechslung geboten. Lernen Sie das Saßtal in all seinen schönen Facetten kennen – fast wie daheim!

Tourismusregion SaßtalBestehend aus den Gemeinden Jagerberg, Mettersdorf am Saßbach und St. Stefan im Rosental.

Campingmöglichkeiten: Zentral gelegen sorgen die Stellplätze für Wohnmobile und Wohnwägen in St. Stefan und Jagerberg für individuellen Komfort.

Wasserspaß und Freizeiterlebnis sind im Schwimm- und Erlebnisbad St. Stefan, beim Naturbadeteich Jagerberg und im Freibad Mettersdorf zu genießen.Urlaubsregion Saßtal: Viele nützliche Informationen und Tipps finden Sie auf www.sasstal.at

