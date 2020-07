Eine Mega-Fotovoltaikanlage im kleinen Haselbach wirft große Erträge ab.

Die Klima- und Modellregion mit den Gemeinden Fehring, Kapfenstein, Riegersburg, St. Anna am Aigen und Unterlamm ist Vorreiter in Sachen Fotovoltaik. 550 geförderte Anlagen mit einer Gesamtleistung von 6.600 kWp finden sich in dieser Region – dazu kommen noch Dutzende weitere ohne Förderung. Eine Dachanlage der Superlative, sie ist seit Anfang des Jahres in Betrieb, wurde nun in Haselbach in der Gemeinde Kapfenstein vorgestellt.

Gewaltig: Fast 1.000 Module wurden am Dach verbaut.

Foto: Heinz Ramert

932 Module auf den Dächern eines Hühnerstalls und einer Halle zur Trocknung von Soja liefern rund 300.000 kWh. Das Projekt von "Vulkanland Energie" ist bei der "MH Agrarhandel GmbH" als Bürgerbeteiligungsanlage konzipiert. Die Firmenchefs sind Johann Hebenstreit vom landwirtschaftlichen Betrieb vor Ort und dessen Partner Bernhard Monschein aus Eichkögl. Gebaut hat die 280-kWp-Anlage, sie ist die größte im Gemeindegebiet Kapfenstein, Elektro Ramert in Feldbach.

2,5 Prozent Zinsen

Abgeordneter Franz Fartek ist glücklich darüber, dass in der Region kaum Boden verbaut werde, "den brauchen wir für die landwirtschaftliche Produktion". Übrigens: Die Module werden an Bürger verkauft und zurückgemietet. Der Ertrag für die Bürger: 2,5 Prozent des Kaufpreises pro Jahr. Die Betreibergesellschaft nimmt die Module jederzeit zum ursprünglichen Kaufpreis zurück.

Eine Beispielrechnung

5.000 Euro Beteiligung über 5 Jahre

Mietertrag: 625 Euro (Vergleich: Sparbuch 37,5 Euro)

Die Anlage

"MH Agrarhandel GmbH" in Haselbach

Leistung: 280 kWp

Elektrische Energie/Jahr: 300.000 kWh

Module: 932 mit jeweils 300 Wp

Investition: 230.000 Euro

Projekt: Vulkanland Energie GmbH

Ausführung: Elektro Ramert

Beteiligungsmodell: Sale & Lease Back

Kontakt: 0664/73319070,

hs@vulkanland-energie.at

www.vulkanland-energie.at