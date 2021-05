In der Region Bad Gleichenberg dahingleiten, die Seele baumeln lassen und zum Feinspitz werden. Die Vielfalt der Tourismusregion Bad Gleichenberg im Herzen berührt die Seele – eintauchen, loslassen, genießen.

Die Region rund um Bad Gleichenberg, Gnas, Kapfenstein, St. Peter am Ottersbach und Straden hat das Zeug dazu, die Liebe des Lebens zu werden.

Wandern und Radfahren

Zahlreiche Wanderwege verführen zur Entschleunigung: Der Kaskögerlweg in Gnas, die Herzspur in Bad Gleichenberg, der Geotrail in Kapfenstein, die Weinwarte in St. Peter und viele mehr – die Auswahl ist groß.

Wer sich gleich einen ganzen Tag lang in diesem Bilderbuchbuffet fürs Auge verlieren möchte, dem sei speziell der Drei-Kogel-Weg rund um den Kapfensteiner Kogel, die Gleichenberger Kogel und den Stradener Kogel, empfohlen.

Für alle, die die Liebe zum Radfahren ausleben wollen: Die beiden Wege R45 und R32 verbinden die Langstrecken des Raabtal- und Murradweges. Dazu gibt es Genussradlwege wie die Kraftquellentour rund um Bad Gleichenberg und Straden, die Tatschkerlandtour in Gnas oder die Wein- und Wassertour in St. Peter. Apropos: Der R12 bindet die Region, an Kapfenstein vorbei, über den Eurovelo9, an das internationale Radwegenetz an.

Das sanfte Hügelland eröffnet viele Möglichkeiten zu ausgedehnten Touren. Mit im Gepäck dürfen die Jause vom regionalen Produzenten und der Wein vom Winzer aus dem Vulkanland natürlich nicht fehlen. Picknick im Freien. Herrlich!

Oder man lässt sich im steirischen Gasthaus bzw. im klassischen Buschenschank verwöhnen. Ob Dahingleiter, Feinspitz oder Seelenbaumler – die Region Bad Gleichenberg ist ein Eldorado für Genießer.

Kurort mit Tradition

Zum Flanieren lädt auch das Zentrum von Bad Gleichenberg ein. Vom Hauptplatz ausgehend entlang des Springbrunnens geht es in den Kurpark. Historische Baumriesen spenden kühlen Schatten. Und an den Sonntagen genießt man die Kurkonzerte. So lässt sich alte Kurherrlichkeit beim stimmungsvollen Lustwandeln aufs Neue erleben.

Ein Genusstipp ist auch immer der Vulkanlandmarkt, der jeden Freitag ab 16 Uhr am Hauptplatz von Bad Gleichenberg stattfindet. Dort werden Genuss, Geselligkeit und regionaler Einkauf unter freiem Himmel zelebriert.

Liebe des Lebens

Die Region Bad Gleichenberg hat so viele Facetten und Attraktionen, dass sie schnell zur „Liebe des

Lebens“ werden kann, wie das Motto der Region verheißt.

Die Region erleben

Das südoststeirische Thermen- und Vulkanland rund um die Region Bad Gleichenberg erleben: Individuell erfahrbar, genussreich entdeckbar, erholsam und Kraft spendend!

Tipp: Fünf Webcams gewähren Liveeinblicke in eine der schönsten Regionen Europas. Auf

www.bad-gleichenberg.atist die Region weltweit zu sehen.

Tourismusverband Region Bad Gleichenberg

Obere Brunnenstraße 1

8344 Bad Gleichenberg

Tel. 03159/2203

info@bad-gleichenberg.at

www.bad-gleichenberg.at

Mehr Infos zur kulinarischen Region finden Sie hier.