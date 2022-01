FELDBACH. Trotz der widrigen Umstände in der Pandemie und dank des Mutes der Unternehmer feiert die Stadt Feldbach offiziell drei Geschäfts- bzw. Büroeröffnungen in Zentrumsnähe.

Bürgermeister Josef Ober und Vizebürgermeister Christian Ortauf hießen die drei Unternehmer an ihren neuen Standorten als Partner der Stadt Feldbach offiziell willkommen. Sie überbrachten Glückwünsche und ein kleines Geschenk.

Ulrike Stephan – hier mit Lebensgefährte Andreas Rehbein – eröffnete das Fitnessstudio "Magic Body Shaper" im Atrium in Feldbach. Bürgermeister Josef Ober (l.) und Vizebürgermeister Christian Ortauf (r.) wünschen alles Gute.

"Magic Body Shaper" im Atrium

In der Gleichenberger Straße richtete Ulrike Stephan im Atrium ihr Fitnessstudio "Magic Body Shaper" ein. Die erfahrene Studioleiterin, die Unternehmerin führt einen weiteren Betrieb in Gratkorn, bietet auf 120 Quadratmetern u.a. EMS Infrarot, Power Plate, Slimyonic u.v.m. im Kampf gegen Cellulite und überschüssige Kilos. Männer wie Frauen sind im Studio "Magic Body Shaper" willkommen, sie werden stets persönlich betreut. Das Studio in Feldbach leitet Petra Öxl.

Im Atrium in Feldbach in der Gleichenberger Straße ist das Fitnessstudio "Magic Body Shaper" untergekommen.

Kazim Yildirim eröffnete in der Ungarstraße sein zweites Lebensmittelgeschäft in Feldbach.

"Euro Supermarkt" im ehemaligen Geschäft von Elektro Zangl

Nur wenige Meter entfernt eröffnete Kazim Yildirim – neben seinem traditionellen Geschäft in der Bürgergasse – in der Ungarstraße seinen zweiten Lebensmittelmarkt in Feldbach. Auf 200 Quadratmetern gibt es im "Euro Supermarkt" ein breites Sortiment an Lebensmitteln, Obst, eine Frischfleischtheke und spezielle Gewürze – alles vorwiegend importiert aus der Türkei und dem arabischen Raum. Das Geschäft von Kazim Yildirim befindet sich in den ehemaligen Räumlichkeiten des Geschäftes "Elektro Zangl".

Bürgermeister Josef Ober (r.) und Vizebürgermeister Christian Ortauf wünschen Markus Zehenthofer (M.) und dem Team von "Die Elektroplaner GmbH" viel Erfolg am neuen Standort in der Bürgergasse oberhalb von Einfach Fitz.

Oberhalb von Einfach Fitz in der Bürgergasse in Feldbach ist das Team von "Die Elektroplaner GmbH" eingezogen.

"Die Elektroplaner GmbH" oberhalb von "Einfach Fitz"

Wiederum nur ein paar Schritte weiter hat "Die Elektroplaner GmbH" in der Bürgergasse oberhalb von "Einfach Fitz" im ersten Stock ihr Ingenieurbüro eingerichtet. Auf 370 Quadratmetern finden Markus Zehenthofer und seine zehn Angestellten genügend Platz. Das ehemalige Büro am Hauptplatz war zu eng geworden und machte den Umzug erforderlich. Das modern ausgestattete Großraumbüro im Eigentum der "Die Elektroplaner GmbH" ist auf 17 Arbeitsplätze ausgerichtet. Zehenthofer: "Vielleicht hole ich mir einmal einen Partnerbetrieb herein."

