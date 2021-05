In Fehring, Kapfenstein und Unterlamm schafft die „Hand am Werk“ Wert.



Die handwerkliche Stärke der liebens- und lebenswerten Stadt Fehring und ihres Umlandes ist unübertroffen. Gemeinsam mit Kapfenstein und Unterlamm offenbart die Initiative „FAIRing ist Handwerk“ die vollständige Besonderheit des Lebensraumes und die handwerkliche Bedeutung. Sie ist Nährboden fürs herausragende Handwerk und Entfaltungsraum für Mensch und Natur. Flächenvorrat für Gewerbe und Industrie, top Preisgefüge und mit der Grünen Lagune ein Impulszentrum für den ländlichen Raum des Südostens Österreichs samt exzellenter Verkehrsanbindung sind wesentliche Erfolgsfaktoren.

Spaß und Kulinarik

Auch als landwirtschaftliche Genusskulisse steht „FAIRing“ ausgezeichnet da. Der Einfallsreichtum der Produzenten, Handwerker und Köche (zum Malerwinkl in Hatzendorf und Schloss Kapfenstein gesellt sich nun Walter Triebl mit eigenem Restaurant in Fehring) ist gewaltig.

Frische Ideen bereichern den Lebensraum: So gibt es ein liebenswertes Yoga-Picknick in Pertlstein, feinsten Gin in Hatzendorf oder eine Vinylpressung in Fehring.

Als Lokalaugenschein für diese Innovationskraft dient auch der wöchentlich stattfindende Samstagmarkt. Zudem fließt FAIRing ins Bildungs-, Kulinarik- oder Weinhandwerk mit ein. Das zeigt sich etwa bei den Südoststeirischen Thermenland Weintagen, Most+Jazz oder sommerlichen Grill-

events in idyllischen Weingärten.

Tipp: Die Region mit Fehring, Kapfenstein und Unterlamm ist bekannt für ihre Festkultur. Unbedingt danach Ausschau halten! Aktuelle Infos finden Sie auf den Gemeinde-Webseiten.

Handwerksregion FAIring

Grazer Straße 1

8350 Fehring

www.fehring.at

