Komm ins Team von Puntigam

Puntigam Wirtschaftstreuhand und Steuerberatung GmbH

weiß als Arbeitgeber mit Benefits zu punkten.

Die Puntigam Wirtschaftstreuhand und Steuerberatung GmbH mit den Standorten in St. Peter am Ottersbach in der Südoststeiermark und am Neufeldweg in Graz steht für kompetente Dienstleistung in den Bereichen Buchhaltung, Lohnverrechnung und Steuerberatung.

Ob nun Jahresabschluss, steuerliche Optimierung oder auch Gründerberatung, beim Team rund um Geschäftsführer Christian Puntigam, zertifizierter Finanzstrafrechtsexperte, ist man an der richtigen Adresse. Wichtig ist dem Unternehmen aber nicht nur die kompetenten Dienstleistung – auch auf die Rolle als Arbeitgeber in der Region legt man ganz klar ein Hauptaugenmerk.

Freie Stellen



Aktuell ist man auf der Suche nach neuen Kräften. Gesucht; Buchalter/in, Bilanzbuchhalter/in, Steueranwärter/in und Praktikant/in in der Steuerberatung. Neuen Mitarbeitern hat man einiges zu bieten. Zu den zahlreichen attraktiven Benefits zählen ein familiäres Arbeitsklima und flache Hierarchien, flexible Arbeitszeiten, Teambuilding, Events und Ausflüge, E-Scooter-Nutzung, ein kostenloser Parkplatz samt E-Ladestation sowie Mittagessen, ein Obstkorb und eine Naschlade. Auch Homeoffice und eine 4-Tage-Woche sind möglich.

Einfach bewerben!

Interessiert? Die aussagekräftige Bewerbung inklusive Foto vorzugsweise an bewerbung@puntigam.info

www.puntigam.info