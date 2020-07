Mitarbeitersuche leicht gemacht

Viele Kunden nutzen zur Bewerbung der Mitarbeitersuche unseren lokalen Stellenmarkt in Print und Online. Warum sie sich gezielt für die WOCHE als Werbepartner entschieden haben, erzählt die Unternehmerfamilie Remta-Grieshofer (Mare-Unternehmensgruppe: Thermalhotel Fontana Bad Radkersburg, Landhaus Vier Jahreszeiten Bad Radkersburg, Kurzentrum Hotel Triest Bad Radkersburg, Klinik Judendorf-Straßengel, Klinik Wilhering, Rehabilitationszentrum Stolzalpe, Altstadthaus Bad Radkersburg) der WOCHE Südoststeiermark:

Mare-Unternehmensgruppe

• Kurze Beschreibung des Unternehmens:

Das vorrangige Anliegen des steirischen Familienunternehmens ist es, in der Rehabilitation und im Kurwesen eine umfassende medizinische Betreuung unter besonderer Wahrung der Menschenwürde zu ermöglichen. Über 700 MitarbeiterInnen bemühen sich an insgesamt sechs Standorten, dieser Zielsetzung gerecht zu werden. Moderne Kurzentren in Bad Radkersburg sowie die Rehabilitationszentren in Judendorf-Straßengel, auf der Stolzalpe und in Wilhering sind Beispiele dieses Denkens und Handelns, das von Engagement und qualitativer Partnerschaft geprägt ist.

• Warum haben Sie sich für die WOCHE als Werbepartner für Stellenausschreibungen entschieden?

Die WOCHE ist ein zuverlässiger Partner in Sachen Print und Onlinewerbung. Obendrauf ist für uns der Bezug zur Region von enormer Bedeutung.

• Wie bewerben Sie die offenen Stellen in der WOCHE?

Die Mare-Unternehmensgruppe bewirbt die Stellenausschreibungen in den Printausgaben der WOCHE und auf dem WOCHE-Onlineportal "Karriere & Jobs".