Generalversammlung: Raiffeisenbank Region Feldbach blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2021.

Die Raiffeisenbank Region Feldbach lud zur Generalversammlung ins Zentrum Feldbach. Aufsichtsratsvorsitzender Heinrich Janisch begrüßte zahlreiche Ehrengäste, darunter Oberrevisor Ernst Valecz vom Raiffeisenverband Steiermark, Mag. Daniel Hudl von der Raiffeisenlandesbank Steiermark AG und die Bürgermeister Ing. Josef Ober aus Feldbach, Gerhard Meixner aus Gnas und Ing. Otmar Hiebaum aus Markt Hartmannsdorf.

Effiziente Organisation

Im Geschäftsjahr 2021 wurden mehrere strukturelle Veränderungen vorgenommen. Man führte u.a. den hauptberuflichen Vorstand ein, um den Anforderungen am Markt entsprechend gewachsen zu sein und schlankere Entscheidungsstrukturen zu schaffen. Dieser setzt sich aus den Vorstandsdirektoren Alois Lafer und Manfred Schiffer sowie Vorstand Andreas Wiedner zusammen.

Erfolgreich durch das Jahr

Der Vorstand präsentierte die erfreulichen Geschäftszahlen für 2021. Mit einer Bilanzsumme von 663,3 Millionen Euro zählt die Raiffeisenbank Region Feldbach nunmehr zu den größeren eigenständigen Raiffeisenbanken der Steiermark. Steigerungen im Einlagenbereich auf 548,3 Millionen, Höchststände im Wertpapierbereich von 123,6 Millionen und der Anstieg bei der Finanzierungsleistung auf 492,8 Millionen spiegeln das Geschäftsergebnis wider.

„In Zeiten der Pandemie konnten wir zahlreichen Privatkunden und regionalen Betrieben mit umfassenden Beratungen und individuellen Finanzierungen zur Seite stehen“, so Andreas Wiedner. „Nach einem bewegten Jahr blicken wir heute auf eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung für 2021 in allen Bereichen zurück", berichtete Alois Lafer. "Trotz des Kaufs der Hypo-Filialen Feldbach wurde ein sehr solides Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit erwirtschaftet und die Eigenmittel konnten weiter ausgebaut werden." Mit einer Eigenkapitalquote von 22,49 Prozent liegt die Raiffeisenbank Region Feldbach deutlich über den gesetzlichen Erfordernissen. Dadurch habe man für künftige Anforderungen sehr gute Voraussetzungen, auch um nachhaltig unabhängig zu bleiben, so Lafer.

In Zusammenarbeit mit allen steirischen Raiffeisenbanken, der Raiffeisenlandesbank Steiermark AG und dem Raiffeisenverband Steiermark wurde das Strategieprojekt "WIR’27" gestartet. „WIR Raiffeisenbanken wollen unsere Position ausbauen und uns weiterentwickeln. Wir stehen für Sicherheit und Stabilität seit über 120 Jahren“, so Manfred Schiffer.

Kunden bestens versorgt

Den Kunden von Raiffeisen steht mit dem Online-Banking „Mein Elba“ eine zeitgemäße, einfache und moderne Lösung zur Verfügung. Handschlagqualität, persönliche Gespräche und gelebtes Vertrauen kann die Digitalisierung aber nicht ersetzen. Dazu Andreas Wiedner: „Auch künftig wird jeder unserer Kunden selbst entscheiden, ob er die umfangreiche Beratung der 77 bestens ausgebildeteten MitarbeiterInnen vor Ort oder die zahlreichen digitalen Angebote in Anspruch nehmen möchte." Hierfür stehen den 24.173 Kunden weiterhin die Bankstellen in Feldbach, Gnas, Markt Hartmannsdorf, Bad Gleichenberg und Mühldorf zur Verfügung.

Neuer Ehrenobmann

Im Zuge der Generalversammlung wurde Karl Kaufmann für seine 32-jährige verdienstvolle Funktionärstätigkeit, davon 16 Jahre als Aufsichtsratsvorsitzender und acht Jahre als Obmann, zum Ehrenobmann ernannt.

Die Zukunft kann kommen

Heinrich Janisch ist überzeugt, als starkes WIR gemeinsam die Zukunft zu gestalten: „Mit der Kompetenz unserer MitarbeiterInnen, der Kundennähe und der guten Eigenkapitalausstattung werden wir auch weiterhin ein solider Partner in unserer Region sein“