WorldSkills 2022: Drei Teilnehmer aus der Südoststeiermark sind Teil von Österreichs Team für die kommenden Berufsweltmeisterschaften. Dominik Kainersdorfer, Christoph Rumpler und Kilian Lupinski waren nun mit dabei in Linz.

LINZ. Nach den großen Erfolgen bei den Heim-Europameisterschaften in Graz im vergangenen Jahr – Österreich holte sich dabei 33 Medaillen – geht es jetzt an die Vorbereitungen für die WorldSkills 2022 in Shanghai. Österreich entsendet 44 Teilnehmer:innen zu den 46. Berufsweltmeisterschaften nach China, die von 12. bis 17. Oktober über die Bühne gehen. Im WIFI Oberösterreich in Linz hat nun der Trainingsauftakt stattgefunden. Mit dabei: drei Südoststeirer, die zu den elf steirischen Fachkräften im Team zählen.

Christoph Rumpler aus Gnas.

Foto: WKÖ/SkillsAustria

Und wer ist nun das verheißungsvolle Trio? Dominik Kainersdorfer aus Rohrbach am Rosenberg in der Marktgemeinde Mettersdorf (HTBLVA Graz Ortweinschule) nimmt am Bewerb Digital Construction 4.0 teil. Christoph Rumpler aus Gnas (Windisch Elektro Technik GmbH, Kirchberg an der Raab) geht bei den Elektrotechnikern an den Start. Kilian Lupinski aus Feldbach (Karl Puchleitner BaugesmbH, Feldbach) tritt im Beruf Hochbau (Maurer) an.

Dominik Kainersdorfer aus Rohrbach am Rosenberg.

Foto: WKÖ/SkillsAustria

Die drei Südoststeirer dürfen sich auf jeden Fall auf ein großes Event freuen. Unter dem Motto „Master skills, change the world" werden im "National Exhibition and Convention Center" in Shanghai für die 63 Berufswettbewerbe elf Areale mit mehr als 300.000 Quadratmetern Fläche zur Verfügung stehen.

Kilian Lupinski aus Feldbach.

Foto: WKÖ/SkillsAustria

