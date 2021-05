Zotter-Erlebniswelt – eine Reise in das Land der Kakaobohnen.



Auf der spannenden Augenschmaustour durch die Schokofabrik wird gezeigt, wie Schokolade entsteht. Im Kakao-Kino beginnt die Reise zum Ursprung des Kakaos, dann wird die Verwandlung der Kakaobohne bis zur fertigen Tafel begleitet. Großbildschirme gewähren Einblick in die Schokomaschinen und per Audioguide werden spannende Geschichten zur Entstehung der Schokolade erzählt: von der Bohne bis zur fertigen Schokolade.Zahlreiche Kunstwerke aus Josef Zotters Sammlung begleiten den Besucher auf der Tour und wer ganz genau hinschaut, entdeckt allerhand lustige Motive. Mit dem Verkostungspaket „to go“ kann man 16 verschiedene Sorten naschen. Im Shop lassen 500 verschiedene fair-zertifizierte Bio-Schokosorten süße Herzen höher schlagen und im neuen Feinkost-laden gibt es Schmankerln aus dem Essbaren Tiergarten und erstklassigen Espresso – natürlich mit Kaffeebohnen aus eigener Röstung!

Spiel und Spaß imEssbaren Tiergarten

Auch der „Essbare Tiergarten“ direkt neben der Schokofabrik ist geöffnet. Hier kann man in herrlicher Natur zwischen Kühen, Ziegen, Eseln, Lamas, Wallabys und kleinen neugierigen Tierbabys die Sonne genießen. Kinder aufgepasst: Am Abenteuerspielplatz könnt ihr euch austoben, beim Bauerngolf euer Geschick beweisen und an der Riesenhangrutsche um die Kurve flitzen. Das Restaurant „Öko-Essbar“ ist ebenfalls wieder geöffnet. Die Crew freut sich auf hungrige Schoko-Abenteurer. Auch am Bio-Würstelstand gibt’s wieder Zotter-Burger oder eine Rosa-Bosna „to go“ nach dem Originalrezept von Josef Zotters Mutter Rosa.

Zotter Erlebniswelt

Für Naschkatzen, die fair gehandelte beste Bio-Schokolade genießen wollen.

Josef Zotter zählt zu den besten Chocolatiers der Welt. Seine Schokofabrik gilt als eines der nachhaltigsten Unternehmen Österreichs und seine handgeschöpften Schokoladen sind bereits Kult.

NEU bei Zotter: Ein Feinkostladen der anderen Art!

Tipp: Bitte unbedingt für die Augenschmaustour im Schokoladen Theater online reservieren. https://tickets.zotter.at

ZOTTER SCHOKOLADE GMBH

Bergl 56,

8333 Riegersburg,

Tel. 03152/5554

Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag 9-18 Uhr, sonn- und feiertags geschlossen

schokolade@zotter.at

www.zotter.at

