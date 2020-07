Wirtschaftkammer überreichte Urkunde für unternehmerische Leistung an Ursula Winkler.

FEHRING. Ursula Winkler, Inhaberin der Bäckerei-Konditorei Winkler in Fehring, wurde nun eine besondere Ehre zuteil. Sie erhielt von Wirtschaftskammer-Regionalstellenobmann Günther Stangl die Auszeichnung für unternehmerische Leistung. Das Traditionsfamilienunternehmen – die WOCHE hat berichtet – ist mittlerweile 120 Jahre alt. Mitten am Hauptplatz in Fehring hat Ursula Winklers Ururgroßvater Hans Winkler im Juni 1900 die Bäckerei gegründet, die von den Folgegenerationen um eine Konditorei und ein Kaffeehaus erweitert worden ist. Ursula Winkler verbindet Tradition mit neuen Ideen und ist auch in der Lehrlingsausbildung sehr aktiv. Stockerplätze bei Lehrlingswettbewerben sind ein Beweis der hochqualitativen Ausbildung.