"Wolf Reisen" eröffnete neues Büro in Feldbach

In der Bürgergasse eröffnete der Reiseveranstalter Manfred Wolf ein neues Reisebüro. Neben dem Stammsitz in Trautmannsdorf ist das nun ein zweites Standbein der Familie Wolf. Nach dem allseits bekannten Stillstand der Reisebranche blickt der Unternehmer mit dem gesamten Team optimistisch in die Zukunft.

Das feine und modern ausgestattete Büro in der Feldbacher Innenstadt hat neben der bisher schon bekannten Bandbreite an Reisemöglichkeiten noch weitere spezielle Angebote. Ganz neu ist das Feldbacher Stadttaxi. Damit erschließt das Reisebüro Wolf das gesamte Stadtgebiet zu äußerst günstigen Preisen. Speziell dafür gibt es einen Pass mit zehn Fahrten plus einer gratis Überraschungsfahrt. Bürgermeister Josef Ober und Tourismus-Obmann Christian Ortauf gratulierten der engagierten Unternehmerfamilie.