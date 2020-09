Der Innovationspreis des Steirischen Vulkanlandes geht in die nächste Runde. Zum 17. Mal sind die kreativsten Köpfe gefragt. Der höchstdotierte Wirtschaftspreis der Region mit je 3.000 Euro Siegerprämie in drei Kategorien steht heuer unter einem speziellen Stern.

Denn: Die Corona-Krise hat einmal mehr die Innovationskraft der Region gezeigt. Mit ihren kreativen, gemeinsamen Lösungen haben sich die Südoststeirer im Vergleich mit anderen Gebieten als überaus resilient hervorgetan. Hoch ist daher die Erwartung der Vulkanland-Verantwortlichen: "Innovation ist gleich Idee und Umsetzung", so Vulkanland-Geschäftsführer Michael Fend. Der einzigen Fehler, den die Erfinder machen könnten, wäre, nicht einzureichen. Die Frist beginnt am 16. September zu laufen

"Die Region kann mehr"

Die Krise habe vor allem auch eines bewirkt: die Rückbesinnung auf das Eigene. Vulkanland-Obmann Josef Ober fühlt sich in seiner Vision 2025 bestätigt. Ihr zu Folge soll der Lebensraum menschlich, ökologisch und wirtschaftlich gesehen zukunftsfähig sein. Die Menschen hätten blitzschnell auf die Krisensituation reagiert. Nun sei es an ihnen, ihre Lösungen auch einzureichen. Der hohe Grad an Kooperationsbereitschaft habe die Basis gelegt, dass die Ideen so rasch zur Umsetzung kommen hätten können. Als gute Beispiele führt Ober die kontaktlose Versorgung mit regionalen Produkten und die 24-Stunden-Selbstbedienungsläden an.

"Die Bürger wünschen sich eine starke regionale Versorgung", weiß Ober. Und die Region kann mehr, das hätten die letzten Monate gezeigt. Aber die Nachfrage dürfe nicht nur in Krisenzeiten hoch sein, lautet Obers Appell an die Bürger.

5.000 neue Jobs in 17 Jahren

Jury-Vorsitzender Christian Krotscheck weiß: Der Innovationspreis und die damit verbundene Inspiration der Menschen haben Arbeitsplätze geschaffen. 5.000 neue Jobs seien in den letzten 17 Jahren entstanden. Darunter fallen auch einige Ein-Personen-Unternehmen. Es sei gerade jene Kooperationskultur, die das Vulkanland auszeichnet, die die unternehmerische Tätigkeit in einem EPU und letztlich den Erfolg erst möglich macht, betont Krotscheck.

824 Projekte und Ideen eingereicht

824 Projekte und Ideen seien seit 2004 eingereicht worden. Und es sei nicht zuletzt der Innovationspreis, auf den das Image der Vulkanlandes zurückgehe. "Die Einreichung ist recht simpel", versucht Michael Fend zu motivieren. Oft sei die Überraschung groß, wenn die Sieger über den Gewinn informiert würden. Daher appelliert Fend im Hinblick auf die unbürokratische, einfache Einreichung noch einmal: Der einzige Fehler, den man machen könne, sei, nicht einzureichen!

Übrigens: Im Vorjahr siegten Christa und Leo Scherr aus Deutsch Goritz mit "Green Bites" in der Kategorie Kulinarik, Dolf Dominik mit "Die Klause Gesundheitsgut" in Bad Gleichenberg in der Klasse Lebenskraft und Michael Prassl von Lagrotechnik in Lödersdorf mit seiner Breitscharhobel in der Rubrik Handwerk.

Innovationspreis 2021

Frist:

- 16. September bis 15 . Oktober 2020

Teilnahmeberechtigt:

- Alle Betriebe und Gründer (Private, Vereine) mit Sitz im Steirischen Vulkanland

Einreichung:

- Verein zur Förderung des Steirischen Vulkanlandes, 8330 Gniebing 148

- info@vulkanland.at

3 Kategorien:

- Handwerk/Energie

- Lebenskraft

- Kulinarik

Preise:

- 3 x 3.000 Euro in bar für 1. Platz

- 3 x 1.000 Euro in bar für 2. Platz

- 3 x 500 Euro in bar für 3. Platz

- Sonderpreise der Jury

Bewertungskriterien:

- Neuheit bzw. Innovationsgrad

- Beitrag zur Regionalwirtschaft

- Erfolgreiche Umsetzung bzw. Realisierungschance

- Vulkanland-Bezug

- Beitrag zur gesellschaftlichen, regionalen Entwicklung und Kooperation

- Beitrag zur ökologischen Entlastung bzw. zur ökosystemischen Vielfalt und Klimaschutz.

- Information:

- 03152-8380

Teilnahmeformular und Wettbewerbsreglen:

www.vulkanland.at