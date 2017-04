Chorkonzert: On Broadway

On Broadway: Chorale Evergreens



Die Deutsch Goritzer Sängerinnen und Sänger laden zum Chorkonzert mit Live-Band ein. Am Programm stehen die Hits von ABBA, Songs aus Broadway-Musicals, die Evergreens der Comedian Harmonits und Weltmusik von Elvis Presley, George Gershwin uvm.



Unter der Leitung von Gerald Auer werden die Sängerinnen und Sänger von Damjan Kuzma am Klavier, Markus Kicker am Cajon, Emmerich Schmidlechner am Bass und Gernot Fraiss an der Gitarre begleitet.



Eintritt: Spende