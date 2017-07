Der Oststeiermark Tag „Arzberg-Weiz-Töchterlehof-Pöllau Tal“

23.07.2017, 18:27 Uhr

Mit der Fahrt über Frohnleiten nach, mit einer Führung durch denmit einer anschließenden Käseverkostung wurde eine wunderbare Besichtigtung beendet. Danach ging es weiter nach Weiz, wo wir am Nachmittag ineintrafen und im Anschluss nach der Kirche zumuns zu einer Führung trafen und uns ein besonderer Blick in das Geschehen gewährt wurde. Beim Gemeinsamen Abschluss in einem Buschenschank, konnte man den Tag Revue passieren und in der Gemeinschaft ausklingen lassen.