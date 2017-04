Die Unschuld von Canterville - Sommertraumhafen

Die Unschuld von Canterville #Oscar Wilde.Ein göttliches Vergnügen mit teuflischem Spaß.Reiner und Luzzi, die Wächter über Gut und Böse, geben den Blick auf die Seelen der Protagonisten frei; sie haben ihren Spaß daran, Schuld und Unschuld auf ihre Weise neu zu definieren. Liebes Publikum, auch Sie werden in diese Geschichte hineingezogen.Wird am Ende unseres Lebens ein Damoklesschwert über uns schweben?Werden wir nach unseren guten und bösen Taten gefragt?Was wäre, wenn wir eine zweite Chance bekämen?

Hier menscheln Puppen: Freihändig manipulieren sie in fliegendem Wechsel die Spieler und tauchen humorvoll in die menschlichen Untiefen ein: Gnadenlos, unerbittlich, bis zum bitteren Ende.„Everything is going to be fine in the end.If it's not fine it's not the end.” (Oscar Wilde).Ein Grusical ganz nach dem Geschmack von Himmel und Hölle!Zitty Berlin über die Puppen: „Diese Gestalten sind genial: Nasenmenschen, Ohrenmenschen, gerne kahlköpfig, das hebt den Charakter, dazu Hasenzähne und Brillen für die Weitsichtigkeit.“ Und zum Gespenst heißt es weiter: „grün-weiß der faltige Kopf, die Nase – ein Zinken über dem zahnlosen Greisenmund, zwei zarte weiße Haarflocken flattern am kahlen Nacken...“Regie: Team, Beratung: Tina Geißinger,Spiel: Wally Schmidt, Paul Schmidt, Puppenbau: Ralf Wagner, Berlin, Bühne: Eva Adler, Kostüme: Eva Adler, Amrei Tönnishoff,frei nach Theater Zitadelle, BerlinAbendprogramm, Dauer ca. 70 Min., keine Pause.Eintritt: € 12,- VVK, € 14,- AK