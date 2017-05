Hoffest am Bio- und Demeterweingut Ploder - Rosenberg!

Feiere mit uns die Sommersonnwende

Am Samstag, den 24. Juni 2017 lädt das Weingut Ploder - Rosenberg zum"Sonnwendfest" ERDEN & IRDEN ZUR SOMMERSONNWENDE auf sein Weingutin Unterrosenberg 86, 8093 St. Peter am Ottersbach."Feiert mit uns entspannt den längsten Tag hinein in die kürzeste Nacht,lernt uns persönlich und unseren Bio- und Demeterzertifizierten Betrieb kennen,pure Genüsse aus Küche und Keller erwarten Euch."