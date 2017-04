Jagerberg setzt auf starke Werte

22.04.2017, 00:00 Uhr

Es gibt viele Gründe, Jagerberg einen Besuch abzustatten. Kulinarik und Festkultur sind nur zwei.

Die Marktgemeinde Jagerberg hat für sich erkannt, dass nur ein gemeinsames inneres Bild dafür sorgt, eine Gemeinde erfolgreich in die Zukunft zu führen. So fand Jagerberg ein gemeinsames Symbol, das den Lebensraum verbindet und stärkt: Die heilige Notburga. Sie ist das Sinnbild für überschaubare Strukturen, für ein Miteinander statt ein Gegeneinander. Sie ist auch das Symbol für Regionalität und Nachhaltigkeit.Von diesem Gedanken inspiriert haben der Winzer und Turopolje-Mäster Josef Totter sowie Fleischer und Gastwirt Erwin Haiden die Idee geboren, Jagerberger Bio-Fleisch zu erzeugen und die Wege der vitalen Lebensmittel zu minimieren.Der weiße Speck machte den Anfang. Bald kam Biowein dazu. Auch Dienstleister und Gewerbebetriebe sollen künftig die Marke führen.

Jagerberg hat viel



Ziel ist es, die Vielfalt im Ort bewusst zu machen. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute doch so nah liegt.Die „Jagerberger Lebenskultur“ unter der Schirmherrschaft der heiligen Notburga ist ein die Jagerberger inspirierendes Zukunftsbild. Ein Be-such in der schmucken Marktgemeinde zahlt sich also nicht nur bei der Jahrgangspräsentation der Turopolje-Produkte oder beim Notburga-Kirtag aus, sondern auch darüber hin aus – etwa zu einem Besuch der Lebensgärten, zum Erwandern des Grabenlandtrails auf den Spuren der Vulkane oder zum erfrischen Badevergnügen im Naturschwimmbad.KontaktMarktgemeinde Jagerberg8091 Jagerberg 1Tel. 03184/ 8231