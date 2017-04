LAAANGE NACHT DER DEMETERHÖFE am Weingut Ploder - Rosenberg in St.Peter a.O.

Die lange Nacht der Demeter Höfe am Samstag, den 6. Mai 2017Bei Österreichs Demeter Höfen reinschauen, reinschmecken, reinspüren, …Die Marke Demeter steht für höchste Qualität. Demeter-Lebensmittel sind mehr denn je anerkannt und gefragt. Aber: Was sind die Unterschiede zwischen organisch-biologisch und biodynamisch? Was hat es mit den Kuhhörnern und Mondphasen auf sich? Wer steht dahinter?

Während der „Langen Nacht der Demeter Höfe“ können Sie einen Blick hinter die Kulissen von Bauern, Verarbeitern und Vermarktern/Händlern werfen.Entdecken und verkosten Sie eine große Vielfalt an Produkten aus biodynamischer Landwirtschaft direkt beim Produzenten!Erleben Sie eine Hof-Führung mit dem Bauern/der Bäuerin und besuchen Sie die Tiere im Stall oder auf der Weide!Schmecken Sie die Besonderheit des Weins des letzten Jahrgangs direkt aus dem Fass!Hören Sie Lesungen und bewundern Sie Kunst und Handwerk!Plaudern und fachsimpeln Sie!Für jeden Einzelnen in Ihrer Familie ist sicher etwas dabei, alle sind herzlich willkommen!Das detaillierte Programm und die Liste der teilnehmenden Betriebe mit laufenden Aktualisierungen finden Sie ab März 2017 auf der DEMETER-Homepage: http://www.langenacht.demeter.at