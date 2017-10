Lange Nacht der Museen: 8 Mal Spannung um 6 Euro!

Am 7. Oktober geht ab 18 Uhr auch in der Region die "Lange Nacht der Museen" über die Bühne.

REGION. Zum sechsten Mal bieten heuer am 7. Oktober von 18 Uhr bis 1 Uhr auch südoststeirische Museen, Kulturveranstalter und Wirtschaftsbetriebe der "Langen Nacht der Museen" des ORF eine Bühne. 2016 begrüßte man allein in den Museen über 1.000 Besucher.Mit dem regionalen Ticket um nur sechs Euro kann man die Berghofer-Mühle in Fehring, die Geo-Info in Kapfenstein, die Manufaktur Gölles in Stang, das Heimatmuseum im Tabor (Feldbach), die Kunsthalle Feldbach, das Museum im alten Zeughaus in Bad Radkersburg, die Vulcano Schinkenwelt in Auersbach und die Zotter-Schokoladenmanufaktur in Bergl besuchen. Das Ticket wird einfach beim ersten Besuch eines Museums gekauft und ist in der Folge für alle weiteren Eventstätten gültig. Tipp: Alle Veranstalter bieten auch heuer wiederbesondere kulinarische Schmankerl an.Die genauen Beginnzeiten und das detaillierte Angebot der einzelnen Teilnehmer finden Sie hier!