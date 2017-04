Pinocchio - Puppen- und Figurentheaterfestival „Sommertraumhafen“

Babelart, Österreich.Familienvorstellung für Kinder und Erwachsene ab 4 Jahren.Die Schau- und Puppenspieler Manfredi Siragusa und Andra Taglinger haben sich des unsterblichen Klassikers von Carlo Collodi angenommen und erzählen die Geschichte von Pinocchio, seinen (Um-) Wegen, seinen phantastischen Gefährten und Widersachern als zauberhafte Kombination aus Schauspiel und Puppentheater für ein Publikum ab 4 Jahren nach, in der es Vieles zu entdecken gibt.

Sie beginnt in der Werkstatt des alten Geppetto, der sich aus einem Stück Holz eine Marionette schnitzt und sie „Pinocchio“ tauft. Zu seiner Überraschung beginnt diese sich von selbst zu bewegen und zu sprechen, doch nicht nur das: Pinocchio möchte nicht länger ein „Holzkopf“, sondern ein richtiger Junge sein, Großes erleben und alles wissen – doch wie soll das gehen, wenn man immer artig sein und zur Schule gehen muss? Also macht er sich auf in die Welt, die tatsächlich manch großes Abenteuer, viele spannende Begegnungen und gegensätzliche Erfahrungen für ihn bereithält.Dauer: 55 Min.Konzept, Inszenierung, Puppen- und Schauspiel: Manfrede Siragusa, Andra Taglinger.Künstlerische Beratung und Supervision: Annika Plistl.Musiksupervision: Wolfgang Weißengruber.Kostüme: Häli Veskaru.Kulissen: Mechthild von Schichtling.Presse: „Mit originellen Handfiguren rücken die Schau- und Puppenspieler Manfredi Siragusa & Andra Taglinger Carlo Collodis weltberühmten „Pinocchio“ von der Dachkammerbühne ins Fantasiereich und zaubern mit Geige und Akkordeon Stimmungsbögen, die dem schlichten Spiel des Babelart Theaters eine feine Note verleihen. ….. Und wenn der netteste Lügner der Welt eine Holznase zieht, werden die staunenden Augen der Kleinen immer größer.“ (Kleine Zeitung, Elli Spitz).Eintritt: Kinder: € 5,- Vorverkauf, € 6,- /Erwachsene: : € 12,- Vorverkauf, € 14,-Abendkasse