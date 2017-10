The Riverside Bigband feat. Raphael Wressnig

Der Name ist Programm!An der Mur aufgewachsen und in diesen regionen beheimatet, versammeln sich für diese Band junge, aufstrebende Künstler mit ihrer Leidenschaft zum Genre „Big Band“. Initiiert wurde diese Formation von den südoststeirischen Musikern Georg Laller und Sascha Krobath.Für die Musikalische Leitung konnten sie den versierten Trompeter und Big Band – Leader Martin Wimmer gewinnen.Der Hammond-Organist Raphael Wressnig führt die Band in neue Gefielde des Soul, Blues, Jazz und Funk.

Martin Wimmer, Leader,Patrik Thurner, Vocals,Nik Holler, Altsaxophone,Alexandra Meyer, Altsaxophone,Tobias Pustelnik, Tenorsaxophone,Florian Supancic, Tenorsaxophone,Max Stadler, Baritonsaxophone ,Gerhard Ornig, Trumpet,Dominic Pessl, Trumpet,Christopher Rumpler, Trumpet,Martin Knoller, Trumpet,Sascha Krobath, Trombone,Markus Fasching, Trombone,Stefan Scheucher, Trombone,Georg Laller, Basstrombone/Tuba,Klaus Meyer, Drums,Thomas Wilding, Bass,Oliver Meyer, Keys,David Sladek, Guitar,Raphael Wressnig,Der Radkersburger Raphael Wressnig ist Gewinner zahlreicher Preise (Concerto Poll, Preis der Deutschen Schallplattenkritik) und war 2013 und 2015 für den Downbeat Critics Poll nominiert. Der Hammond Organist ist mit seinen satten Grooves zwischen Blues, Soul, Jazz und Funk zum Inbegriff eines modernen Hammond Organisten geworden. www.raphaelwressnig.com