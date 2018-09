2. Feldbacher Informationstage „Miteinander Leben in Vielfalt – Schwerpunkt Demenz“

12.09.2018, 14:48 Uhr

Was ist Demenz? Wie kann ich Demenz vorbeugen? Gibt es eine Behandlung? Was sind die Symptome? Wie bleibe ich geistig fit im Alter? Vergesslichkeit oder schon Demenz? Wie beeinflusst meine Lebensweise mein geistiges Alter?

Diese und weitere Fragen werden sehr häufig zum Thema Demenz gestellt. Am 14.9.2018 kann man Vorträge zu den Themen „Rechtliche Vorsorge“, „Diagnose Demenz – was nun?“ u.v.m. hören. Juristen, Psychologen, Apotheker, Psychotherapeuten, Experten der Arbeiterkammer referieren und stehen für Fragen zur Verfügung. Den Abschluss dieses Tages bildet ein Abendvortrag von Univ. Prof. Dr. Reinhold Schmidt, 1.stv. Klinikvorstand der Universitätsklinik für Neurologie und Abteilungsleiter für Neurogeriatrie an der Medizinischen Universität Graz. Der Vortrag wird die Themen „Was passiert im alternden Gehirn?“ und „Wie gelingt es möglichst lange geistig fit zu bleiben“ beinhalten.Workshops zu verschiedenen Themen wie Ernährung, Bewegung, Kommunikation und Validation werden am 15.9.2018 geboten. Mit einem humorvollen Hauptabendvortrag von Univ. Prof. Dr. Leopold Neuhold, Leiter des Instituts für Ethik und Gesellschaftslehre an der Universität Graz werden die Informationstage beendet.Der Gerontopsychiatrische Dienst (Psychosoziale Dienste) und die Mobilen Dienste des Hilfswerks Steiermark werden an beiden Tagen zum Thema Diagnostik, Abklärung, Beratung, Betreuung und Behandlung von Demenz mit einem Informationsstand vertreten sein. Zusätzlich wird DGKP Eva Nebel einen Vortrag zum Thema: „Wie gehe ich damit um? Verhaltensauffälligkeiten und dementielle Veränderungen“ halten. Aktiv wird es dann beim Workshop „Lima ist prima“, wo man bei Musik und Tanz kennenlernen kann was Lebensqualität im Alter bedeutet.Um das leibliche Wohl kümmert sich das Cafe Werdi, die Hilfswerk Klientinnen und Klienten die im Rahmen der Tagesstruktur Saaz mitarbeiten freuen sich schon auf alle Gäste.