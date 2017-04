10. Tulpenfest Edelsbach

24.04.2017, 19:57 Uhr

10. Tulpenfest in Edelsbach

Wie auch in den letzten 9 Jahren hat auch dieses Jahr der Edelsbacher Tourismusverband zum 10. Tulpenfest mit einer 2 Tagesveranstaltung geladen.



Der Tourismusobmann Hr. James Miller mit Obfrau Stellvertreterin Fr. Brigitte Rossegger als auch einer Vielzahl an Helfern, gelang es selbst unter erschwerten Bedingungen wie starken Windböen, Kälte und Schnee die Vorbereitungen für dieses Tulpenfest mit Erfolg in die Wege zu leiten. Den Gästen wurde ein tolles und vor allem umfangreiches Programm geboten.fand ein geführtes Erwandern des „Tulpenwanderweges“ statt. Ebenso standen an diesem Tag die Türen der Töpferrunde offen, um allen Interessierten einen wunderbaren Einblick in die kreative Töpferwerkstatt mit unterschiedlichsten Handwerkskünsten zu ermöglichen. Am Dorfplatz spielte die überaus hörenswerte Soko Dixie Band.begann mit der Verabschiedung der amtierenden Hoheiten, denen ein besonderer Dank zukommt und die Krönung unseres neuen Tulpenhoheitenpaares Angelique und Josef Ulz.Der weitere Programmverlauf war sehr vielfältig, angefangen mit der Vorstellung des neuen Tulpenliedes durch den Männersingkreis Edelsbach, gefolgt mit einem Platzkonzert des Musikvereins Edelsbach, dem Kirchenchor aus unserer Partnergemeinde Magyarpolány, dem Männersingkreis, sowie die Tanzgruppe „VIP-Girls“, dem Kinderchor der Volksschule Edelsbach, die Jugendtanzgruppe des Tanzforums Doris Trummer, dem Frauenchor „Ventidue“, dem Männerchor aus Markt Hartmannsdorf, dem Nationalitätenchor aus Magyarpolány, dem Chor „KroCant“ bis hin zur Prämierung des gewählten Tulpenbeets und der Verlosung des Gewinnspiels.Des Weiteren befanden sich entlang der Straßen Stände mit verschiedenen Kunsthandwerkern und ihren Ausstellungsstücken. Auch für Speis und Trank wurde reichlich gesorgt. Abschließend sang der Chor „KroCant“.Somit ging ein wunderschönes Tulpenfest zu Ende.Um einen kleinen Einblick zu erlangen, stelle ich hier einige meiner Fotos zur Verfügung.