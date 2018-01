Der Ball der Bälle beim Gasslwirt

30.01.2018, 16:56 Uhr

Die Fehringer Florianis feierten mit den Feuerwehrkollegen der Region und den Besuchern im Gasthaus "Gasslwirt" Gradwohl.

Die Feuerwehrmitglieder aus dem Großraum Fehring trafen sich im Gasthaus "Gasslwirt" Gradwohl in Fehring am Feuerwehrball. Der Ort ist nicht zufällig gewählt: Zum einen finden beim Gasslwirt traditionell die Bälle der Region statt, zum anderen ist die Familie Gradwohl als feuerwehrfreundlicher Betrieb ausgezeichnet. Der Chef selbst, Florian Gradwohl, ist der Kommandantstellvertreter der Stadtfeuerwehr Fehring.Kommandant Hauptbrandinspektor Christian Hammer und Kassier Robert Prasch begrüßten die Gäste mit einer dunkelroten Rose für die Damen.Unterhalten wurden die tanzfreudigen Ballgäste von Fredl's Soundhaufn mit Manfred Gradwohl an der Spitze.