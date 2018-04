Der erste Streich im Feldbacher Zentrum

24.04.2018, 10:58 Uhr

Ein neuer Verein

fördert Streichmusiker der Region. Ein erstes Konzert gibt es im

Zentrum Feldbach.

"Wir sind musizierfreudige, ehemalige und aktive Musikschüler, wie auch ambitionierte Laienmusiker im Alter von derzeit sieben bis 60 Jahren", stellte Obmann Rene Degenkolb den neuen Verein "SO!Streich" vor. Rund 60 Mitglieder hat der Verein zurzeit. "Bei uns ist jeder Musiker, der Freude am gemeinsamen Musizieren hat und sich gerne weiterentwickeln möchte, herzlichst willkommen", freut sich der musikalische Leiter Johann Kirbisser auch auf Neuzugänge. Quer durch alle Altersgruppen will man das Zusammenspiel von Streichern in unterschiedlichsten Besetzungen und Stilrichtungen fördern.Talenteförderung, Musikcamps, ein Instrumentenpool zur Unterstützung sozial schwacher Kinder und der Aufbau eines Notenarchivs sind weitere Ziele. Musikalisch möchte sich das "SO!Streichorchester" mit einem Konzert am 29. April um 17 Uhr im Zentrum Feldbach vorstellen.