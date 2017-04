Handballfieber bricht aus

28.04.2017, 13:44 Uhr

Kinder und Jugendliche können sich ab jetzt in Handball versuchen.

Auf Initiative von Obfrau Romy Seidl wurde im vergangenen Jahr der Handballverein Gnas gegründet. Nachdem ihre Kinder schon begeistert den Sport in Gleisdorf ausgeübt hatten, kam ihr die Idee dafür, direkt im eigenen Ort eine Mannschaft ins Leben zu rufen und so den Sport in unserer Region zu etablieren. Rund zehn Burschen im Alter von 10 bis 14 Jahren trainieren bereits ein Mal pro Woche in der Sporthalle Gnas und verbinden Kampfsport, Spaß und Teamgeist miteinander.In der Mannschaft sollen die Kinder wieder zum Sport finden und weg von Computer und Co. bewegt werden. Betreut werden sie von Philipp Moritz, der selbst bei HIB Handball in Graz als aktiver Bundesligaspieler agiert und über den Steirischen Handballverband zum Team kam.Unterstützt wird der Verein von der Gemeinde Gnas, Didi Peißl, dem Landessportkoordinator des Steirischen Handballverbandes, sowie Sponsoren aus der Region. Derzeit nimmt die Mannschaft an Freundschaftsspielen teil, jedoch sollen ab Herbst die Steirischen Meisterschaften in Angriff genommen werden. Dafür werden allerdings noch Spieler, besonders auch Mädchen, gesucht.Neben dem Projekt in der Volksschule Gnas, in dem die Kinder schon früh animiert werden sollen, ist auch ein Erwachsenenteam in Planung.Bei Interesse ist ein Schnuppertraining jederzeit zu den Trainingszeiten am Donnerstag von 15 bis 16 Uhr möglich. Außerdem steht Obfrau Romy Seidl für Fragen unter hbv.gnas@gmail.com zur Verfügung.

• Obfrau: Romy Seidl• Trainer: Philipp Moritz• Trainingsort: Sporthalle Gnas• Training: Donnerstagsvon 15 bis 16 Uhr• Kontakt: www.hbv-gnas.at; hbv.gnas@gmail.com• Schnuppertraining jederzeit möglich