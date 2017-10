WIR HELFEN GEMEINSAM !!!

05.10.2017, 19:06 Uhr

Nun haben wir einen akuten Fall der unser Hilfe braucht !!!Karl Hirschmann der mit sehr schwerer Beeinträchtigung im Rollstuhl sitzt, und in St.Stefan im Rosental | Südoststeiermark lebt.Wir veranstalten zusammen für Karl Hirschmann, zum Ankauf eines neuen elek.Rollstuhls eine große BENEFIZVERANSTALTUNG. Der Kostenpunkt für den Neuen Rollstuhl beläuft sich auf ca 11.000.- € ( der alte Rollstuhl ist 16 Jahre alt und macht nicht mehr das, was er soll. ) Viele namhafte Künstler/Innen und verschiedensten Musikgruppen treten am 10.Nov.2017 in der Rosenhalle in St.Stefan/ Rosental für diesen Zweck unentgeltlich auf.Nun möchten Wir Sie/Euch bitten ... Firmen und alle die helfen wollen sei es finanziell oder auch anderweitig dieses Projekt zu unterstützen. Sodas wir dem Karli einen neuen elek.Rollstuhl ermöglichen können. Die Firma Georg Egger - Heilbehelfe , Kapellenstraße 105 ,8053 Graz hätte den passenden für Herrn Karl Hirschmann. Wir zählen auf Eure Hilfe... Spendenkonto: Steiermärkische Bank IBAN: AT452081500041796335 Wir sagen jetzt schon DANKE !!! Mia Reitmayer-Hötzl, Andreas Hötzl und das Team von AustrianNews ( Gottfried Reyer , Karlheinz Wagner & Martin Teibinger ).