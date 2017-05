1. Pferdischer Nachwuchs auf dem Islandpferdehof Obergiem

09.05.2017, 11:19 Uhr

Karin, ihr Mann Werner, die beiden Söhne und die Reiterleins jubeln über das schon längst liebgewonnene Stutfohlen, welches den sagenumwobenen Namen Hera bekommen hat. Ein kleines flauschiges Fohlen, das schon voller Stolz seinen angeborenen Tölt* vorführt. Was für ein schöner Einstieg in den Wonnemonat Mai.Insider munkeln das sich, in nicht allzuferner Zukunft erneut tierischer Nachwuchs auf dem Hof einstellen wird.*zusätzliche Gangart, neben dem Pass, den fast ausschließlich Isländer Pferde beherrschen.Weitere Infos und Aktuelles sind auf der Homepage islandpferdehof-obergiem.at und auf facebook zu finden.