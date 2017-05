70er-Geburtstagsfeier für den Alpenverein

10.05.2017, 14:29 Uhr

Das Jubiläum wurde im Zentrum mit einem Rückblick gebührend gefeiert.

Schon seit 70 Jahren gibt es nun die Sektion Feldbach des Österreichischen Alpenvereins. Dieses Jubiläum wurde im Zentrum mit Mitgliedern und Ehrengästen aus der Politik und des Alpenvereins mit einem Fotorückblick und Tätigkeitsbericht der vergangenen Jahre gefeiert.Der Verein wurde im Juni 1947 als Sektion "Unteres Raabtal" gegründet und bestand damals aus rund 50 Mitgliedern. Bis zum Jahr 2016 ist der Verein auf 1.195 Mitglieder aller Altersstufen angewachsen. Zu den Aktivitätsbereichen des Alpenvereins zählen Bergfahrten, alpiner Schilauf, Schitouren und Schihochtouren, das Besuchen von Klettersteigen, Alpinklettern und Hochtouren sowie Radtouren, der Naturschutz und die Wegwartung in unserer Region. Außerdem werden Genussreisen für Senioren und Schikurse veranstaltet. Die Mitglieder bekommen durch den Verein die Möglichkeit, in das alpine Gebiet vorzudringen, und lernen, wie sie sich in der Natur richtig verhalten und diese und sich selbst schützen.