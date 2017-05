Baureportage: AMT baut auf die Regionalität

08.05.2017, 10:46 Uhr

AMT-Kältetechnik baut auf den Standort Berndorf und lokales Handwerk.

Was bietet AMT-Kältetechnik den Kunden?

Sie haben beim Bau auf regionale Partner gesetzt – warum?

Mit der Serie "Wir kaufen daheim" unterstützt die WOCHE die lokale Wirtschaft. Für regionale Wertschöpfung steht seit 2012 auch die Unternehmensgruppe AMT. 2015 entstand die Idee, mit dem Zweig Kältetechnik nach Berndorf zu übersiedeln – u.a. die zentrale Lage hat die Geschäftsführer David Kraxner und Christian Kraxner in ihrer Entscheidung bestärkt.Überzeugt haben das Duo auch das Team von "holz.architekten", "planaktiv" und die ausschließlich regionalen Professionisten, die das Projekt in acht Monaten umgesetzt haben. Das Firmengebäude wurde in Holzmassivbauweise errichtet. Die meisten Sichtflächen im Innenbereich wurden in Weißtanne ausgeführt. Hingucker ist der Besprechungsraum, ein Kubus nach Vorbild des Firmenlogos. In puncto Energie setzt man auf eine 90-kW-Fotovoltaikanlage am Dach der Montagehalle. Für kreative Pflanzenelemente sorgte das Team von Matzer.Wir haben uns auf die Planung, Errichtung und Servicierung von Gewerbe- und Industriekälteanlagen sowie Sonderkälteanlagen spezialisiert und sind sowohl regional als auch weltweit tätig.Wir bekommen regionale Aufträge und wollen natürlich auch etwas zurückgeben. Außerdem punkten die lokalen Professionisten mit ihrer vorbildlichen Einstellung und Flexibilität.