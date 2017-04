Bienen sind wieder Plakatstars

27.04.2017, 09:04 Uhr

Vulkanland-Verantwortliche wollen mit Teil zwei einer Plakatserie Wichtigkeit der Bienen betonen.

Fortsetzung folgt!

In der Zukunftsvision vom Steirischen Vulkanland spielt die Biene eine wesentliche Rolle. Für die Verantwortlichen rund um Obmann Josef Ober ist sie ein Symbol für einen intakten Lebensraum. Um diese Botschaft an die Bevölkerung zu bringen, ist bereits vor vier Jahren in Zusammenarbeit mit 14 Bienenzuchtvereinen im Bezirk eine Plakataktion über die Bühne gegangen. 70 Plakate wurden damals in der Region angebracht.Nun folgt eine Fortsetzung der Aktion mit weiteren 50 Plakaten. Laut Ober und Leader-Manager Michael Fend wird sie nun inhaltlich erweitert. Überlegt hat man sich drei Sujets. "Bienen für einen zukunftsfähigen Lebensraum", "Bienen sichern unsere Lebensmittel" und "Bienen lieben die Artenvielfalt", lauten die drei gewählten Slogans.Begrüßt und unterstützt wird die Aktion von den Bienenzuchtverbänden der Regionen Feldbach und Radkersburg. Laut Peter Zangl, Obmann der Region Feldbach, freue man sich in seinem Bereich zwar über deutlich messbaren Imkerzuwachs, die Bienenhaltung an sich sei aber sensibel wie nie zuvor. Gründe dafür seien u.a. Spritzmittel in der Landwirtschaft und natürlich das Risiko von Frostschäden.Josef Wolkinger, Obmann der Region Radkersburg, betont, dass viele Kinder den Honig als Lebensmittel gar nicht mehr kennen und schätzt die aktive Bewusstseinsbildung darum umso mehr.