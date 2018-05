Das Wandern ist des Musikers Lust!

01.05.2018, 19:20 Uhr

St. Anna am Aigen, 1. Mai 2018. Die Wandersaison am Weinweg der Sinne wird alle Jahre am 1. Mai mit dem Musikerwandertag so richtig eröffnet. Die Marktmusikkapelle St. Anna am Aigen ladet ein, baut Stände auf, musiziert entlang des Weges und bietet ein Abschlussfest mit Oberkrainermusik vom Feinsten für alle Wanderer am Zielpunkt in St. Anna am Aigen.

Dem Ruf der Musiker sind auch in diesem Jahr wieder viele Wanderlustige gefolgt und konnten bei strahlendem Sonnenschein den Weinweg mit allen Sinnen genießen. Unter den Marschierern fand man auch so manche Musiker aus benachbarten Ortschaften, wie die Musiker der Musikkapelle Unterlamm und St. Martin an der Raab. Aber auch eine Poltergruppe hat es geschafft die zehn Kilometer mit der angehenden Braut zu absolvieren und so manchen Wanderer einen Schmatz auf die Wange zu geben.Lustig ging es zu auf dem Weg, für Musik und Unterhaltung sorgten die Musiker der Ortskapelle und die Kulinarik mit einem eigens für den heutigen Tag kreierten "Musi-Burger" und einem "Musi-Stamperl" sorgte für Gedränge an den Ständen.So macht Wandern Spass - wer heuer nicht dabei, der 1. Mai 2019 kommt bestimmt!