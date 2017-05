Die Grünen schärfen Blick für Naturschutz

08.05.2017, 21:47 Uhr

Die Abgeordneten der Grünen luden zur Wanderung durch das Europaschutzgebiet.

Unter dem Motto "Entdecke die Naturschätze in deiner Heimat" hatte Landtagsklubobmann Lambert Schönleitner gemeinsam mit Sandra Krautwaschl und Lara Köck zur Wanderung durch das Europaschutzgebiet "Grenzmur" eingeladen.Murecks Bürgermeister Anton Vukan begrüßte die zahlreichen Naturliebhaber, die aus der gesamten Steiermark angereist waren, mit dem Versprechen, sich stets für den Schutz der Murauen einsetzen zu wollen.Die zweistündige Wanderung kommentierte Michael Breuss, der den Teilnehmern seltene Tier- und Pflanzenarten des artenreichen Lebensraums vorstellte sowie wichtige Daten zum Naturschutzgebiet erläuterte. So sind die Murauen etwa eines von 42 geschützten Gebieten in der Steiermark.Die Grünen wollen mit den Wanderungen, die drei Mal im Jahr in der Steiermark stattfinden, Bewusstsein schaffen für die Auen, die österreichweit nur noch in wenigen Gebieten wie an der Donau und an der Mur erhalten geblieben sind.