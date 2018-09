Die Kirche geht neue organisatorische Wege

18.09.2018, 13:38 Uhr

Neue Wege der Kirche: Region statt Dekanat, Koordinatoren, Seelsorgeräume und ein Zukunftsbild.

"Eine kraftvolle Kirche braucht Erneuerung. Das Zukunftsbild gibt eine gemeinsame Ausrichtung und beschreibt wesentliche Elemente für das Leben der Kirche, wie sie in 20 Jahren sein kann", schreibt Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl in einer Sonderausgabe des Magazins "Kirche konkret". Im Zehnerhaus in Bad Radkersburg wurden einige dieser Neuerungen und das Zukunftsbild, zusammengefasst in elf Leitlinien, präsentiert.

Regionen statt DekanateMit 1. September 2018 wurden die Dekanate in der Steiermark aufgelöst und in sieben Regionen und der Stadtkirche Graz zusammengeführt. Die kirchliche Region Südoststeiermark umfasst den politischen Bezirk Südoststeiermark und die Pfarre Wolfsberg im Schwarzautal. Vorgestellt wurden im Zehnerhaus auch die drei neuen Koordinatoren für die Region Südoststeiermark, Margarethe Klobassa, Johann Pock und Friedrich Weingartmann. Klobassa ist Pfarrsekretärin in Bad Radkersburg, Pock seit 14 Jahren Diakon in Mureck, Weingartmann wurde 1991 zum Priester geweiht und ist Pfarrer in Feldbach."Wir werden koordinierend, werbend und motivierend tätig sein, am Kirchenentwicklungsprozess mitarbeiten und ein Bindeglied zwischen Leitung und den neuen Seelsorgeräumen sein", beschreibt Weingartmann einige Aufgaben der neuen Koordinatoren.Die SeelsorgeräumeEine weitere wesentliche Änderung wird mit 1. September 2020 in Kraft treten. Die Pfarren der Region Südoststeiermark werden in vier Seelsorgeräume aufgeteilt. Gnas, Trautmannsdorf, Bad Gleichenberg, St. Stefan im Rosental, Kirchbach, Jagerberg, Mettersdorf, Wolfsberg im Scharzautal, St. Peter am Ottersbach und Bierbaum werden zu einem neuen Seelsorgeraum zusammengefasst. Ein zweiter besteht aus den Pfarren Feldbach, Paldau, Edelsbach, Riegersburg, Breitenfeld, Eichkögl und vorläufig Kirchberg an der Raab. Dort sind die Gespräche noch nicht abgeschlossen. Der dritte Raum besteht aus Straden, Bad Radkersburg, Halbenrain, Tieschen, Klöch, Mureck und Deutsch Goritz. Fehring, Hatzendorf, Unterlamm, St. Anna am Aigen und Kapfenstein bilden die vierte Einheit.• Koordinatoren für dieRegion Südoststeiermark:• Margarethe Klobassa,Pfarrsekretärin• Johann Pock, Diakon• Friedrich Weingartmann, Pfarrer