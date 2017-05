Die Urlaubstester waren da!

02.05.2017, 17:51 Uhr

Italienerinnen probierten unser Urlaubsangebot aus und waren begeistert.

Eine Gruppe von zwölf Italienerinnen machte für fünf Tage Urlaub in der Region rund um Feldbach – und zwar zu Testzwecken. Im Rahmen eines EU-geförderten Projekts mit dem Titel "Eden55plus" entwickelt das Steirische Vulkanland in Partnerschaft mit Slowenien und Kroatien nämlich gerade ein Urlaubsangebot für Frauen über 55 Jahren.Die Gäste aus Italien konnten das Urlaubspaket mit Ausflügen und Aktivitäten hierzulande gleich mal auf die Probe stellen. Das Fazit der Italienerinnen nach Besuchen bei Vulcano, im Feldbacher Tabor oder nach gemeinsamem Singen fiel unisono positiv aus. Einzig Broschüren in italienischer Sprache habe man vermisst. Die beiden Projektkoordinatorinnen Daniela Adler-Neubauer und Gabi Grandl nehmen diesen Wunsch auf. Schließlich hätten die Italienerinnen versprochen wiederzukommen.Eden (European Destinations of Excellence) ist ein Projekt der Europäischen Kommission zur Förderung nachhaltiger Tourismusmodelle innerhalb der EU.