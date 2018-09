Drei Länder in Berghofer-Mühle

22.09.2018, 22:24 Uhr

Premiere: Kulinarik- und Kulturfest "Olivenöl trifft auf Steirisches Kernöl."

Eine Premiere der besonderen Art findet am 29. und 30. September in der Berghofer-Mühle in Fehring statt. Unter dem Titel "Olivenöl trifft auf Steirisches Kürbiskernöl" erwartet die Besucher an diesen zwei Tagen ein kulinarischer und kultureller Hochgenuss. "Bei einem Besuch im kroatischen Istrien kamen wir drauf, dass unser steirisches Kernöl und das Olivenöl viele Gemeinsamkeiten haben", erklärte Mühle-Chefin Liane Berghofer im Gespräch mit der WOCHE.Im Mittelpunkt der beiden Tage stehen Verkostungen des kroatischen Olivenöls und des steirischen Kürbiskernöls, Führungen durch die Berghofer-Mühle, Informationen rund um den Olivenbaum und den Kürbis (siehe Foto) und natürlich kulinarische Schmankerl aus beiden Ländern. Zusätzlich gibt es eine Bilderausstellung der 24. Internationalen Malerwoche mit elf Künstlern aus der Steiermark und Slowenien. Somit ergibt sich ein "grenzenloses" Fest dreier benachbarter Länder. Das Fest dauert an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr, der Eintritt ist frei.