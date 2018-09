Eigene Kochschule im neuen Hotel

09.09.2018, 19:30 Uhr

Sonja und Richard Rauch eröffnen in Trautmannsdorf das Hotel "Villa Rosa".

"Für mich ist ein Traum wahr geworden", will "Steirawirt" Richard Rauch seine Freude gar nicht verbergen. Er meint damit die eigene Kochschule, die im neuen Boutique-Hotel "Villa Rosa" im Zentrum des Bad Gleichenberger Ortsteiles Trautmannsdorf untergebracht ist. Dieses Gebäude ist ein wahres Schmuckstück. Nach 18-monatiger Planungsphase und einer Bauzeit von fünf Monaten wurde das Gebäude gleich gegenüber vom "Steira Wirt" zu einem schmucken Hotel umgebaut. Es beherbergt sechs Doppelzimmer und zwei Suiten mit insgesamt 16 Betten. Alle Zimmer haben einen Balkon, sind klimatisiert, hell und freundlich ausgestattet. Die Geschwister Sonja und Richard Rauch werden das Hotel "Villa Rosa" gemeinsam führen.

Eine Besonderheit und einzigartig in der Region ist die Kochschule. "Es war schon lange mein Wunsch, eine eigen Kochschule zu betreiben", erklärt Drei-Hauben-Koch Richard Rauch. Da möchte er interessierten Personen, von blutigen Anfängern bis zu fortgeschrittenen Köchen, verschiedene Geheimnisse und Tricks der Kochkunst näherbringen. "Wir arbeiten in einer ganz normalen Haushaltsküche, die wahrscheinlich jeder daheim hat. Die Teilnehmer können mitarbeiten oder einfach nur zusehen, wichtig ist der Spaß am Kochen", so Rauch. Das Programm der Kochschule gibt es auf der Homepage www.steirawirt.at. Dort kann man auch verschiedene Packages für das Hotel buchen. "Wir freuen uns natürlich auch über Tagesgäste und Urlauber, die die Kochschule nicht in Anspruch nehmen möchten", ergänzt Neo-Hotelier Richard Rauch.Ganz wichtig sei ihnen gewesen, dass heimische Firmen die handwerklichen und gestalterischen Arbeiten übernehmen, betonen Sonja und Richard Rauch. Damit gehen sie mit der WOCHE-Initiative "Wir kaufen daheim" konform. Alle Firmen führten ihre Aufträge pünktlich, zeitgerecht und zur vollsten Zufriedenheit aus.