Ein Platz für die Ruhe und die Mobilität

09.09.2018, 19:13 Uhr

Gemeinde Pirching am Traubenberg entwickelte neues Verkehrskonzept.

Der steigende Zuzug in die gut ausgestattete Gemeinde Pirching am Traubenberg verlangt neue Formen der Mobilität. Diese sollen einerseits das gegenseitige Miteinander und andererseits die ökologische Entlastung fördern. Daher erweiterte die Gemeinde das traditionelle "Park & Ride"-Konzept auf das so genannte "Park & Ride & Share". Das direkt an der Labillstraße (L 247) gelegene Grundstück wird dabei zu einem multifunktionalen Knotenpunkt.

Die Planung sieht vor, dass neben dem traditionellen "Park & Ride"-Konzept weitere Funktionen erfüllt werden. Das heißt, die Menschen sollen nicht nur mit ihren Fahrzeugen zum Parkplatz kommen und in die Busse einsteigen, sondern es soll ein Treffpunkt für alle Bewohner entstehen. Zu den 35 Pkw-Parkplätzen kommen 20 bis 40 Stellplätze für Fahr- und Motorräder. Schließfächer für Helme, Jacken, Schirme stehen ebenfalls zur Verfügung. Insgesamt werden täglich 25 Buslinien in verschiedene Richtungen (Graz, Leibnitz, St. Stefan) starten. Neben einem transparenten Wartehäuschen sind wartungsfreie Spielgeräte, ausreichend Bänke und partielle Beschattung vorgesehen. So soll ein Ruheplatz für Wanderer und auch ein Treffpunkt für Jugendliche entstehen.Ladestationen für E-Fahrzeuge und ein WLAN-Hotspot runden das Konzept ab.