Ein sicherer Hafen für Frauen und Mädchen

26.04.2017, 21:09 Uhr

Anlässlich des Bezirkstages besuchte Doris Kampus heimische Sozialeinrichtungen.

Sich einen konkreten Überblick über die heimischen Sozialeinrichtungen verschaffen – das war das Ziel von Landesrätin Doris Kampus zum aktuellen Bezirkstag. Begleitet wurde die Politikerin von LAbg. Cornelia Schweiner und Bundesrat Martin Weber.Der dicht gedrängte Terminplan führte Doris Kampus etwa nach St. Stefan zur Tageswerkstätte Stephanus, zur Flüchtlingseinrichtung auf Schloss Kornberg und zum AMS in Feldbach. Des Weiteren kam es zum persönlichen Austausch zwischen den Politikern und der Zonta-Club-Präsidentin Marianne Suppan sowie mit Geschäftsleiterin Ulrike Gärtner von der Frauen- und Mädchenservicestelle Innova in Feldbach. Gärtner erklärt: „In unserer Einrichtung lassen sich drei Hauptthemen festmachen, die Frauen jeden Alters bewegen: Beziehung sowie Trennung, Gewalt in der Familie und Armut, die meist Alleinerziehende betrifft." Aus diesem Grund arbeite die Einrichtung auch eng mit dem Zonta-Club Feldbach zusammen. Gemeinsam konnte man den „Zontahafen", eine Übergangswohnung für Frauen, organisieren.„Regionale Institutionen wie diese sind extrem wichtig. Das sind auch große Themen der Sozialpolitik", ist Landesrätin Kampus überzeugt. LAbg. Schweiner fügt hinzu: „Soziale Probleme sieht man nur im direkten Kontakt mit den Menschen. Daher ist auch das Netzwerk unter den regionalen Sozialeinrichtungen besonders wichtig."

INNOVA Feldbach

Die Servicestelle bietet Beratung zu rechtlichen Fragen aller Art, Partnerschaft, Familie, Gewalt, Wohnen sowie Beruf für Mädchen und Frauen an.Adresse: Hauptplatz 30/2, 8330 Feldbach