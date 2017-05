Eine Lebenshilfe in jedem Alter

10.05.2017, 14:23 Uhr

Das Thema "Behinderung im Alter" führte zu angeregten Diskussionen.

Im "Weidenhof und Blätterwerk" der Lebenshilfe Feldbach fand zum europäischen Tag der Inklusion ein runder Tisch zum Thema "Leben im Alter und was uns bewegt" statt. Zu der Diskussionsrunde, an der Politiker aus unserer Region und Lebenshilfe-Mitarbeiter teilnahmen, hatten Geschäftsführerin Monika Brandl sowie die Hauptreferenten und Betroffenen Rosalinde Tieber und Alfred Flaßer geladen. Sie nehmen jeweils unterschiedliche Leistungen der Lebenshilfe in Anspruch. Tieber wohnt in einer Wohnung im Haus der Lebenshilfe und arbeitet bei der Post in Kirchbach. Flaßer lebt bei seiner Schwester und arbeitet als Aktenvernichter in der Verwaltung der Lebenshilfe.

Die Hauptpunkte

Für die interessierten Zuhörer berichteten sie von ihren Erfahrungen und Zukunftswünschen rund um das Thema. Neben der Selbstbestimmung beim Pensionsantritt von Menschen mit Behinderung und das Ausführen von alltäglichen Dingen ohne Hilfe wurde auch über die Wichtigkeit von sozialen Kontakten und guter Inklusion gesprochen. Die beiden Referenten berichteten, dass besonders der Wohnungsbedarf in unserer Region nicht gedeckt werden könne. Für die vier Wohnungsformen, die die Lebenshilfe anbietet – Vollzeit Betreutes Wohnen, Trainingswohnen, Teilzeitbetreuung, Wohnassistenz – gebe es im Moment eine lange Warteliste mit Menschen, die einen Wohn- und Arbeitsplatz der Lebenshilfe benötigen würden. Außerdem wurde über die Wichtigkeit von qualitativ hochwertiger und individuell angepasster Pflege gesprochen. Für die Teilnehmer ergaben sich in der anschließenden Diskussion Ansätze, dieses neue Problem zu bewältigen.Die Lebenshilfe Steiermark begleitet derzeit über 400 Menschen im Alter von 50 plus.Kontakt:Lebenshilfe FeldbachGrazer Straße 22office@lebenshilfe-feldbach.at, 03152/4235-110www.lebenshife-feldbach.atGeschäftsführung:Monika Brandl5 Standorte der Lebenshilfe gibt es in Feldbach.