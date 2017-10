Endlich Führerschein! Mit der Fahrschule Thermenland in der Südoststeiermark

18.10.2017, 00:02 Uhr

Die Fahrschule Thermenland in Bairisch Kölldorf in der Südoststeiermark sorgt dafür, dass du bald selbst hinter dem Lenkrad sitzt.

Das junge und freundliche Team rund um Heidi und Kaufi zeigt dir Schritt für Schritt den richtigen Umgang mit den Fahrzeugen und erklärt dir alle Straßenverkehrsregeln. Alle Übungseinheiten und auch die Fahrprüfung finden auf dem firmeneigenen Übungsgelände statt. Der Fuhrpark ist bestens ausgestattet – von Mopeds bis zum Lkw. Wer in der näheren Umgebung wohnt, kann den kostenlosen "Mitbringdienst" zur Fahrschule nutzen.

Fahrschule Thermenland

Wünschst du dir in ganz kurzer Zeit deinen Führerschein? Dann besuch das Führerscheincamp in Bairisch Kölldorf und du erhältst in 17 bis 18 Tagen die Lenkerberechtigung! Du verbringst mit coolen Leuten in deinem Alter ein paar Tage im Internat – Verpflegung und Unterkunft sind inklusive. Jetzt informieren auf www.fahrschule-thermenland.at ! Es lohnt sich.Bairisch Kölldorf 2608344 Bairisch KölldorfFon: +43 3159 24094Fax: +43 3159 24094 - 14Mo – Fr: 7-17 UhrSa: 7-12 Uhr