Erzbischof besucht Heimatgemeinde

10.05.2017, 17:27 Uhr

St. Anna am Aigen, 07. Mai 2017. Einen ganz besonderen Gast konnte das Dekanat Feldbach in diesem Jahr zu ihrer Dekanatswahlfahrt im steirischen Bethlehem, St. Anna am Aigen, begrüßen, den Erzbischof von Salzburg, Dr. Franz Lackner.

Die Kirche von St. Anna am Aigen feiert in diesem Jahr sein 300. Bestehen und die Dekanatswahlfahrt galt auch als Start der Feierlichkeiten zu diesem runden Jubiläum. Lackner, der wohl bekannteste St. Annarer, verfügt über größte Beliebtheit in seiner Heimat, so war die Beteiligung an der Wahlfahrt an diesem Sonntag sehr hoch. Die Kirche war bis auf den letzten Platz voll und die festlich gestaltete Messe zauberte den Anwesenden ein Lächeln ins Gesicht.Die schlechten Wetterprognosen für diesen Sonntag galten nicht für St. Anna am Aigen, die Wolkendecke öffnete sich und über der Kirchengemeinde war ein blauer Himmel zu sehen. Erst zu Ende der Agape, serviert von den Kirchenräten, fielen ein paar Tropfen vom Himmel, auch gut so, denn sonst hätte der Ehrengast den Weg aus der Menschenmenge wohl erst viel später gefunden und seine Abreise verzögert.