Feldbach ist sicher für die Zukunft

17.09.2018, 07:12 Uhr

Unter dem Aspekt der Sicherheit wird die Hauptstadt des jungen Bezirkes Südoststeiermark zukunftsfähig gemacht.

Eine Million für Straßennetz

Drei Fragen an Bürgermeister Josef Ober

"Die Neue Stadt Feldbach", wie Bürgermeister Josef Ober "seine" Gemeinde bezeichnet, wurde und wird von Grund auf neu gestaltet. Dabei kristallisiert sich vor allem ein Schwerpunkt als bedeutend heraus. Der Stadtchef will Feldbach unter dem Aspekt der Sicherheit in allen Bereichen zukunftsfähig machen.Dass die Stadt in Sachen Umweltschutz Vordenker ist, lässt sich am vielfältigen Engagement ablesen: Feldbach ist "Smart City", Teil einer Klima- und Energiemodellregion, Klimabündnisgemeinde, Pilotregion für Radverkehr und am Projekt "e-mobility works" beteiligt. Auch in der Blackout-Vorsorge ist die Stadt Vorreiter. Im Rahmen der Vorkehrungen sind im Speziellen Informationskampagnen zum möglichen großflächigen Stromausfall geplant."Sicher gestalten heißt zukunftsfähig gestalten", so Ober, der sich alle Bereiche unter diesem Aspekt anschauen will.Unterdessen wird die Straßeninfrastruktur in Feldbach, ebenfalls unter dem Aspekt der Sicherheit, auf Vordermann gebracht und modernisiert. Der Knoten Ost sei sehr sicher geworden, sagt Ober. Auch die Kreisverkehre im Stadtgebiet bei der Raiffeisenbank und beim Kloster – dort habe es viel Gefahrenpotenzial gegeben – trügen zu mehr Sicherheit bei. Der Bau eines Kreisverkehrs im Bereich des Bahnhofes werde im nächsten Jahr in Angriff genommen. Er solle im Besonderen zu einer Verkehrsentlastung in dieser Zone führen. Apropos Straßen: Eine Million Euro fließt heuer und im nächsten Jahr in Sanierungsmaßnahmen. Ein Schwerpunkt sei dabei Mühldorf.Der Ausbau der L 221, der Raab-auer Straße, mit Rad- und Gehweg komme noch heuer zur Umsetzung. Teil des Radkonzeptes sei auch eine umfassende Beschilderung, die zu Rechtssicherheit beitragen solle.Sicher gestalten heißt gleichzeitig zukunftsfähig machen. Wir müssen alle Bereiche unter diesem Aspekt sehen.Der Kinder- und Jugendbereich. Hier ist uns zuletzt viel gelungen. Wir haben alle Kindergärten barrierefrei gemacht und alle Kinderspielplätze der Stadt umbauen und zertifizieren lassen.