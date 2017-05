Flohmarkt am Straickher-Hof in 8322 Eichkögl!

Straickherhof , Eichkögl 34 , 8322 Erbersdorf AT

Flohmarkt:



Freitag, 19.05.2017 von 14.00 - 18.00 Uhr

Samstag, 20.05.2017 von 09.00 - 18.00 Uhr

Sonntag, 21.05.2017 von 09.00 - 18.00 Uhr



Reichhaltige Auswahl an typischer Flohnmarktware, aber auch Restposten bzw. Sonderposten an Neuware von "Junior´s Aktionskauf"!



In Ruhe stöbern, tratschen und nette Leute treffen - das ist Flohmarkt!



Unser Straickherhof - Cafe ist ebenfalls geöffnet!