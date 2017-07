Forschen in der Nacht

27.07.2017, 09:32 Uhr

Als die Schmetterlingsexperten Rupert Fauster und Leo Kuzmits über die Einteilung und Lebensweise der nachtaktiven Falter erzählten und Kinder so nebenbei mit ihren Taschenlampen eine Wespenspinne, eine Heuschrecke oder eine Gottesanbeterin entdeckten, war es mit dem Zuhören für kurze Zeit vorbei und alle stürmten zum Fundort. Bernd erklärte das Insekt an Ort und Stelle und die Kinder durften das Tier auf ihrer Hand krabbeln lassen.Etwa 3000 verschiedene Schmetterlingsarten gibt es in der Steiermark, der Großteil von ihnen ist nachtaktiv. Die Hoffnung, dass einige dieser Exemplare beim UV-bestrahlten Beobachtungsschirm auftauchen würden, war groß und wurde auch nicht enttäuscht, obwohl die kühle Witterung nicht ganz ideal für diese Nachtexpedition war.Bis es ganz dunkel war, wurde mit den Kindern, natürlich ohne Eltern ein Waldspaziergang gemacht. Es war schon eine Mutprobe, hinter einem Holzstoß vorbeizugehen, ein Stück des Weges ganz allein oder zu zweit zu wandern. Und als die erste Fledermaus um ihre Köpfe schwirrte oder ein Waldkauz sich meldete, da suchte so manche Kinderhand im Finsteren nach der Hand der erwachsenen Begleiter.Und dann wurden sie entdeckt, die von innen UV-beleuchteten Lockzelte. Und welche Insekten da vom blauen Licht erst angelockt wurden, brachte alle zum Staunen: Die Nonne, ein Schlehenspinner, der Lindenschwärmer, ein Kiefernschwärmer oder Tannenpfeil, und wie sie sonst noch alle heißen die Spinner, die Spanner, die Motten, die Zünsler und die Eulen.Höhepunkt war dann wohl der „Auftritt“ eines ganz großen Falters, des Japanischen Eichenseidenspinners, der vor vielen Jahren von Asien zur Seidenzucht nach Europa importiert wurde und eine Flügelspannweite bis zu 14 cm erreicht. Eine grüne Raupe wurde den Kindern von Leo gezeigt. Geduld war dann bei den Kindern gefragt, als es darum ging, ein Erinnerungsfoto dieses Großspinners zu machen.Langsam wurden dann die Kinder müde und so gegen 23.00 Uhr, als die Mondsichel im Westen schon wieder verschwand, sehnten sich die Kleinen schon nach dem kuscheligen Bett. Ein letzter Blick zur beleuchteten Silhouette von Straden, ein „Gute Nacht und Danke“ zu den Organisatoren, hinein ins Auto und … „träum vom großen Japanischen Eichenseidenspinner!“