Garteln hatte auf Schloss Stein Saison

07.05.2018, 08:04 Uhr

Am 6. Pflanzentauschmarkt der Fachschule Schloss Stein hatten die Teilnehmer Samen, Pflanzen und Schafwollpellets im Angebot.

Der Tauschmarkt in der Fachschule Schloss Stein in Petzelsdorf bei Fehring war reich an Vielfalt. Von Schafwollpellets über die Chinesische Weinbeere oder braune Gurke bis hin zu einer großen Auswahl an Samen reichte das Angebot. Insgesamt acht Teilnehmer boten ihre Raritäten feil.Schafwollpellets – sie eigenen sich bestes als Wasserspeicher für Pflanzen und versorgen diese mit natürlichen Nährstoffen – sind generell im Schafzuchtbetrieb Grabner erhältlich. Samen hat Irmgard Scheidl im Angebot. Und im "Paradieschen" in Habegg bei Hatzendorf haben Kristel Junesch, Gerhard Urban, Gabriele Wagner, Maria Luttenberger, Wolfgang Hoier und die Familie Eibel eine große Auswahl an Pflanzen.