Herbsttrends für den Garten

15.09.2018, 16:40 Uhr

Auch für die kühleren Monate sind Kleingeräte äußerst nützlich.

Wie schon im Frühjahr dieses Jahres veranstaltete der Kleingeräte- und Gartenprofi Engel wieder seine traditionelle Hausmesse in Brunn, auf der dieses Mal die Angebote im Zeichen des kommenden Herbstes standen. An drei Tagen besuchten Hunderte Kaufinteressierte aus der gesamten Steiermark und dem Burgenland den Betrieb, um sich über die neuesten Trends in Sachen Garten- und Kleingeräte zu informieren.Besonders beliebt waren dabei etwa Rasenmäher, Rasenmähertraktore und Rasenmäherroboter sowie Toranlagen und Geräte für den Winter wie Schneefräsen und Holzarbeitsgeräte. Die elf Mitarbeiter rund um Eduard Engel sowie die Familienmitglieder waren alle an der erfolgreichen Durchführung der Hausmesse beteiligt. Als großes Highlight gab es auch dieses Mal wieder die Verlosung, bei der alle Käufer die Chance auf tolle Warenpreise hatten. Die 15 Gewinner wurden mittels Lose von Glücksengel Tobias gezogen. Der erste Preis, eine Akkusäge, ging dabei an Alois Perner aus Rittergraben. Als zweiten Preis gewann Johann Maurer aus Altenmarkt einen Rasenmäher und über den dritten Preis in Form eines Grillers mit Zubehör freute sich Manuel Gilly aus Henndorf.Die nächste Hausmesse der Firma Engel findet rund um Ostern statt. Dann werden die neuesten Geräte für die Gartensaison präsentiert.