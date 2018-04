Im "Kunst- und Genussladen" von Petra Greifensteiner gibt's alles

20.04.2018, 16:13 Uhr

Im "Kunst- und Genussladen" mitten in Bad Radkersburg wird ab Ende Juni bis zu 140 Produzenten und Kunsthandwerkern eine Plattform geboten.

Drei Tage "Open House"

80 Fixstarter

Seit Längerem hegt die Bad Radkersburger Unternehmerin Petra Greifensteiner, Inhaberin der „Schmuckkiste" in der Langgasse, eine Idee, die nach gewisser "Reifungszeit" nun Realität wird. Der Startschuss für ihren "Kunst und Genussladen" fällt am 29. Juni im Rahmen von "Flanieren und Radieren". Ort des Geschehens sind die Räumlichkeiten des ehemaligen Spielwaren- und Dekoladens von Familie Prassl am Hauptplatz 6."Mir hat nur mehr die richtige Location gefehlt – die Lage muss einfach passen", erklärt Greifensteiner. Sie erklärt ihr Konzept im Detail: "Es wird eine Fläche von rund 140 Quadratmetern geboten, wo Regale für 100 bis 140 Aussteller Platz finden. Das Angebotsspektrum beinhaltet regionale Kulinarik – etwa Wein, Nudeln und Kernöl – sowie Kunsthandwerk", so die Unternehmerin. "Hier gibt es einfach alles. Wer ein Geschenk sucht, wird nicht mit leeren Händen rausgehen", ist sie überzeugt.In jahrelanger Netzwerkarbeit hat Greifensteiner schon 80 Aussteller "zusammengetrommelt". Am 11. und 12. Mai (je 10 bis 17) und 13. Mai (10 bis 14 Uhr) können sich Aussteller bei einem "Open House" einen Überblick über die Räume verschaffen und sich das Regal der Wahl sichern. Bis dahin verpasst Greifensteiner dem Innenleben einen völlig neuen Look. "Es werden Äste von der Decke baumeln. Auch Moos und Blumen werden in der Gestaltung eine Rolle spielen", macht die kreative Wirtschaftstreibende neugierig. Gespannt sein darf man auch auf saisonale Verkostungen, bei welchen die Produzenten selbst vor Ort sein werden.Ein Schluckerl Wein hat vorab schon Bgm. Heinrich Schmidlechner verkostet: "Solch innovative und kreative Menschen wie Petra Greifensteiner braucht die Stadt", so Schmidlechner, der sich vom Laden mehr Frequenz in der Altstadt erwartet.

Adresse: Hauptplatz 6, Bad RadkersburgStart: am 29. Juni bei "Flanieren und Radieren"Sommeröffnungszeiten: Mi. und Do. von 9 bis 12 und 16 bis 22 Uhr, Fr. von 9 bis 12 und 16 bis 22 Uhr, Sa. von 9 bis 13 Uhr